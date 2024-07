LIVE Italia-Serbia Amichevole volley femminile in DIRETTA | test contro Boskovic prima delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, matchdi. Oggi al PalaWanny di Firenze, a venti giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici, andrà in scena il primo di duematch tra la formazione di Julio Velasco e quella di Giovanni Guidetti. Le azzurre sono reduci dalla splendida vittoria della VNL, il percorso di Velasco sulla panchina azzurra è iniziato nel migliore dei modi, l'obiettivo resterà però quella medaglia olimpica fino a questo momento sempre sfuggita alla nazionale. Cammino d'avvicinamento ai Giochi diverso per la, coach Guidetti ha infatti dato spazio alle seconde linee durante laball Nations Leaugue, quello odierno sarà infatti il debutto stagionale per Tijanae Maja Ognjenovic.