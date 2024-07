La velocità? Il grande problema È Montelupo la patria degli eccessi Sul podio anche Vinci e Cerreto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Empolese Valdelsa, 9 luglio 2024 – PrimaFiorentino, seguita dae poi daGuidi. Sono le tre realtà comunali dell’Empolese Valdelsa per le quali l’Unione dei Comuni ha previsto i trasferimenti economicamente più consistenti, in merito alla parte di proventi delle contravvenzioni stradali elevate nel primo trimestre di quest’anno in materia di superamento dei limiti di. Un elenco nel quale non sono mancate le sorprese, considerando che Empoli si trova all’ultimo posto di questa speciale classifica. Una graduatoria che dice e non dice: la legge prevede infatti che ogni Comune riceva la metà delle sanzioni elevate sul proprio territorio, ma una parte della somma restante viene ripartitafra le realtà comunali prive di apparecchi di rilevamento dellain modo inversamente proporzionale rispetto a quanto incassato ai sensi dell’articolo 208 del Codice della Strada.