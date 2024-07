La mission di Meloni al vertice Nato | unità al fianco dell’Ucraina dopo la strage di bambini

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 9 luglio 2024) “Le mie aspettative sulsono che lamandi un messaggio die un messaggio sulla capacità di adattarsi a mondo che sta cambiando. L’Italia porta l’attenzione necessaria sul fronte Sud e credo sia una dimostrazione di come l’Alleanza sappia immaginare il suo ruolo in un sistema complesso. Chiaramente verrà confermato il sostegno all’Ucraina, che sicuramente non mancherà. Sono soddisfatta dal lavoro fatto finora”: parole categoriche, di fiducia ma anche di fermezza quelle pronunciate dalla premier Giorgiaappena messo piede a Washington per il summit dei Paesi dell’Alleanza Atlantica, nel giorno dellarussa diucraini a Kiev. Immagini che sono state al centro della prima giornata di colloqui tra i membri, immagini horror che hanno provocato l’indignazione anche della premier italiana, che ha stigmatizzato la barbarie del bombardamento all’ospedale oncologico appena messo piede in terra americana.