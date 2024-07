La crisi degli oppioidi potrebbe arrivare presto anche in Europa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 9 luglio 2024) È il 12 marzo 2024 quando il governo italiano approva su proposta del sottosegretario Alfredo Mantovano il «Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e di altri oppiacei sintetici». Il Fentanyl è dunque arrivato in? Stiamo per assisterequi a qualcosa di simile a quello che ha già sconvolto (in peggio) il panorama della tossicodipendenza negli Stati Uniti? «Ci sono segnali di una sua diffusione in Portogallo e Gran Bretagna», spiega Mantovano, lanciando l’allarme sulla criminalità organizzata che, secondo quanto rilevato dall’intelligence italiana, starebbe «testando il mercato per verificare la convenienza del suo inserimento». A tal proposito, il sottosegretario ricorda il caso di Piacenza, dove lo scorso anno ci sono stati alcuni arresti per «intermediazione di approvvigionamenti di quantitativi di Fentanyl tra Cina e Stati Uniti, con diciotto persone coinvolte: centomila le dosi intercettate ed erano nascoste tra le pagine di libri».