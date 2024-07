Io vado al Grande Fratello L’annuncio che sorprende il pubblico e gli altri concorrenti | Ci sta

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 9 luglio 2024) Giusto qualche ora fa si era parlato del possibile ritorno di diversi indimenticabili protagonisti dello spiato appartamento di Cinecittà. Come Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione, ma era solo una bufala. Ancora incerto il ritorno di volti del GF Vip. Ora esce pure un amato imitatore per il2024. Si comincia a capire pian piano da chi potrebbe essere composto il misterioso cast divip ma anche nip, la formula ibrida ha soddisfatto Pier Silvio Berlusconi e i telespettatori ed è quindi confermata anche quest’anno per il2024. Oggi si parla di un possibile vippone, unimitatore. In realtà lui stesso sarebbe un ibrido tra vip e nip quindi perfetto per partecipare al2024.