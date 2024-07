Il mare dentro ad una borsa Così si riciclano le sdraio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Ilin. Insieme al cellulare, il portafogli, le chiavi di casa, l’asciugamano, le creme solari e a cinquant’anni di ricordi. Trascorsi su quelle sedie ache affondano i “piedi“ nella sabbia del bagno Primavera, sulla passeggiata di Viareggio, sulle quali sono cresciute almeno tre generazioni. E dopo mezzo secolo le tele di quelle vecchie, dei lettini prendisole, invece di essere smaltite in discarica, si sono trasformate in altro. In sacche da spiaggia. Belle fuori, realizzate a mano; e ancor di più, per tutto ciò che contengono. Dopo cinquant’anni, al bagno Primavera, era arrivato infatti il momento di rinnovare le vecchie tele delle attrezzature. "Pensi erano le stesse che acquistarono mia mamma, Luisa, e mio papà, Zola, quando rilevarono il bagno.