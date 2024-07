Giovedì 7 città bollino rosso per rischio caldo anche Roma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti,e Trieste: saranno queste settead essere caratterizzate dal11 luglio. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute che elabora le previsioni per 27italiane sulle ondate di calore. Sempre, saranno nove lecaratterizzate dalarancione (Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Pescara, Torino, Verona e Viterbo), ottosaranno caratterizzate dagiallo e tre daverde (Cagliari, Genova e Napoli). Per domani mercoledì 10 luglio non sono previsti bollini rossi ma bollini arancioni in 13italiane sulle 27 monitorate: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti,, Trieste e Viterbo.