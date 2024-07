Era nel commando della strage Bellini ergastolo anche in appello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) di Federica Orlandi Paoloè il quinto esecutorein stazione che il 2 agosto 1980 mieté 85 vite e provocò oltre 200 feriti. Il "boom di Bologna", lo chiama lui durante le lunghe dichiarazioni spontanee che ha reso ieri mattina davanti alla Corte d’assise d’che poi, sei ore dopo, ha confermato la sentenza di primo grado per l’ex primula nera di Avanguardia nazionale e per gli altri due coimputati. Il presidenteCorte Andrea Pederiali ha infatti confermato l’per, ei sei anni a Piergiorgio Segatel, l’ex capitano dei carabinieri accusato di depistaggio, e i quattro a Domenico Catracchia, l’ex amministratore del condominio di via Gradoli a Roma, per falso ai pm.non era presente alla lettura del dispositivo, perché impegnato altrove per "un interrogatorio".