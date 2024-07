Emma Marrone | Un oggetto a cui non rinuncerei mai? Sono indecisa tra il dildo e la Playstation | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 9 luglio 2024): “Una cui non? Iltra ile la: cosìha risposto alla domanda su undel quale non farebbea meno. Intervistata da GQ, la cantante, infatti, alla domanda ‘a qualenon rinunceresti’ ha risposto: “Una cui nontra ile la, poi te lo dico”. “una cui nontra une la” pic.twitter.com/0ihQtY70wi —out of context (@outcontext) July 8, 2024 L’artista, che nel corso dell’intervista ha parlato anche delle critiche sul suo fisico da parte degli hater sui social, ha rivelato il suo desiderio di diventare mamma. “Perché per essere madre devo avere un partner? Il mio scopo nella vita è realizzare me stessa, non trovare un compagno.