Cosa è emerso dall’autopsia Auto nel Po la scoperta choc su Lorena Vezzosi

(Di martedì 9 luglio 2024) Svelato il risultato dell’psia fatta sul cadavere di, 51 anni, finita nel fiume Po insieme al marito Stefano De Re, 53 anni. I due si trovavano a bordo della Nissan, erano originari della bassa cremonese ma dal 2018 abitavano a Santarcangelo ed erano separati da alcuni mesi. Il fatto è accaduto nella notte tra giovedì e venerdì a Casalmaggiore, in provincia di Cremona. I carabinieri hanno condotto indagini a 360 gradi e hanno vagliato tutte le possibili ipotesi. Poi inizia farsi largo un dubbio atroce: che possa trattarsi di un femminicidio. I carabinieri acquisiscono i filmati estratti dal circuito di videosorveglianza , dove si vede l’finire nel Po senza alcun tentativo di frenata. Si vede la donna inerme nell’abitacolo già prima che la vettura finisca in acqua, mentre Stefano che mette una mano fuori dal finestrino e tenta di mettersi in salvo aggrappandosi a una barca.