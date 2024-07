Cardile lascia la Ferrari | passa all’Aston Martin

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Innon ci stiamo facendo mancare proprio niente! Da ieri è ufficiale l’addio di Enrico, il direttore tecnico. Le sue funzioni, ad interim, vengono assunte da Fred Vasseur. Che sta, legittimamente, modellando la Scuderia a sua immagine e somiglianza. È già stato annunciato da tempo l’arrivo, dalla Mercedes, di Loic Serra, mago delle sospensioni. E c’è sempre la suggestione Adrian Newey sullo sfondo. Però Il timing. Però le dimissioni di, che andrà in Aston, si materializzano nel momento peggiore. Saranno fatalmente legate al flop del Cavallino negli ultimi 4 Gp, al fallimentare (fin qui) esito degli aggiornamenti introdotti sulla SF24. Invece non è così. Per niente. Scrissi qui della probabile “fuga” diun paio di mesi fa, quando la Rossa era molto competitiva.