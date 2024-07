Calciomercato Lumezzane ufficiale l’arrivo di Marco Tremolada

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2024) Movimento importante diin casa: il club ha annunciato l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatorein prestito dal Como Calcio per la stagione 2024/25. Centrocampista classe 2004 nato a Monza è cresciuto nelle giovanili comasche con cui ha disputato il campionato Primavera segnando ventisette reti in quarantasette partite. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Renate segnando la prima rete nei professionisti proprio contro ilnella sfida di andata, marcatura che consegnò i tre punti ai nerazzurri. In totale perventinove presenze nella prima stagione tra i professionisti con tre reti all’attivo. Le parole del calciatore “Ho volutoper l’ambizione che contraddistingue questa società e la fame di successi.