Calciomercato Catanzaro in arrivo un nuovo attaccante?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Un campionato da record che ha portato i giallorossi calabresi a competere, anche, per la promozione in Serie A al termine di una stagione davvero molto positiva. Non è riuscito il doppio salto di categoria ai calabresi che nel prossimo anno dovranno invece difendere quanto di bello conquistato e vissuto in un torneo cadetto che li vedrà partire con diverse incognite. Vincenzo Vivarini, mister del miracolo, non ci sarà più e diversi tasselli che hanno reso grande la squadra hanno trovato (o ancora stanno trovando) dei nuovi lidi nel tentativo di compiere un passo in più nelle loro carriere. Ildeldovrà agire in modo accorto e chirurgico cercando di costruire una rosa che riesca a tenersi a debita distanza dalla zona rossa della classifica.