Assegno di inclusione 700mila domande accolte dall’Inps Tutti i numeri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 luglio 2024 – Sono circa 700 mila ledidi(ADI)al 30 giugno scorso. Si tratta di altrettanti nuclei familiari composti da oltre 1,7 milioni di cittadini. Mentre, per quel che riguarda il Supporto formazione lavoro (SFL), sono 96.000 le persone che hanno ricevuto e ricevono la relativa indennità economica., quelli dell’, che fanno sostenere alla Ministra del Lavoro, Marina Calderone, che “siamo praticamente in linea, vicini ai target annuali della misura”. Non solo. “Le misure che hanno sostituito il Reddito di cittadinanza con due percorsi differenti stanno funzionando – spiega – L’Adi, anzi, è anche più generoso di quanto non lo fosse il Reddito: a giugno l'importo medio è stato di 618 euro, a cui si aggiunge l'unico.