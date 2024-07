Alexander Zverev rivela il suo infortunio a Wimbledon e accusa il clan di Fritz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Un’amara sconfitta per. Il n.4 del mondo si è dovuto arrendere all’americano Taylornegli ottavi di finale di. Il californiano è stato in grado di rimontare da una condizione di chiaro svantaggio, sotto due set a zero, prevalendo nel quinto set con lo score di 4-6 6-7 (4) 6-4 7-6 (3) 6-3. Sarà quindia sfidare nei quarti Lorenzo Musetti.in conferenza stampa hato di non stare così bene dal punto di vista fisico, parlando del problema al ginocchio, come evidenziato da una fasciatura nel corso del match: “Ho un edema osseo nel ginocchio e ho anche una lacerazione della capsula del ginocchio. Sono stati causati dalla caduta nel match contro Norrie. Non è nulla che necessiti di un intervento chirurgico, guarirà da solo.