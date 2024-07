Wimbledon | ottimo Perricard ma questo Musetti è strepitoso!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2024) Altra grandissima prestazione del talento azzurro, nonostante l’ottima partita del suo avversario, Lorenzoriesce a spuntarla in 4 set nella sfida degli ottavi di. L’inizio non è stato dei migliori, prendere il servizio al franceseè molto complicato e perdere la battuta può causare grandi problemi. Il 1º set viene perso dadopo una dura lotta. Da qui in poi cambia la partita e cambia. Il talento carrarese sale di qualità in risposta, sempre di più, senza fermarsi. Il 2º set va all’italiano, che sembra cambiato rispetto all’inizio. Il terzo e il quarto set La partita si accende dal terzo set.in risposta è spaziale, quasi illegale.serve molto bene, ma non basta contro, forse, il miglior Lorenzo di sempre.