Wimbledon 2024 Day 8 | l’Italia cala uno storico tris Djokovic scatenato

(Di lunedì 8 luglio 2024) Per oltre vent’anni, i quarti di finale disono rimasti un tabù per i tennisti italiani. Dopo Sanguinetti nel 1998, il primo a riuscirci fu infatti Berrettini nel 2021. Appena tre anni dopo, la situazione è cambiata radicalmente e l’Italtennis continua a scrivere pagine di storie. Dopo Jannik Sinner, e senza dimenticare Jasmine Paolini nel femminile, anche Lorenzo Musetti si è infatti guadagnato un posto nei quarti dello Slam londinese, entrando nella leggenda. È la prima volta infatti nell’era Open cheha tre tennisti nei quarti a, mentre per l’ultima volta in un Major bisogna risalire al lontano Roland Garros 1948. A completare l’en plein ci ha pensato appunto Musetti, bravissimo a disinnescare il bombardiere francese Mpetshi Perricard e a non abbattersi dopo aver perso il primo set.