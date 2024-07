Vitamina D | le nuove linee guida su cosa fare quando c’è carenza

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 8 luglio 2024) Molte novità sullaD, e lo spunto per approfondirne altre, le fornisce un importante studio pubblicato recentemente sulla prestigiosa rivista Endocrine Rewiews. Quali sono leraccomandazioni esuggerite dagli studi più recenti? Chi dovrebbel’esame di controllo per verificare i valori?implementare con l’integratore e come scegliere quello giusto?D, raccomandazioni aggiornate su come eintegrarla XD: chedice il nuovo studio Il nuovo studio Consensus Statement on Vitamin D Status Assesment and Supplementation: Whys, Whens and Hows affronta argomenti controversi, come il metabolismo dellaD, la valutazione, le azioni e l’integrazione: un altro contributo importante per comprendere a fondo questa meravigliosa molecola.