Una sola occasione da gol a testa Cerredolo e ’Cerva’ non si fanno male | entrambe qualificate

(Di lunedì 8 luglio 2024)0 CERVAREZZA 0: Lagomarsini, Baldoni, Bucci (78’ Schenetti), Bedin, Zgrblic, Rudy Guidetti (48’ Magnani), Paganelli (80’ Casoni), Remedi, Veronesi (55’ Ghirardi), Suliani, Ruffaldi (61’ Bertocchi). A disp.: Rebuttini, Castellani, Guido Guidetti. All.: Corrado Guidetti. CERVAREZZA: Malpeli, Mammi (87’ Zoncheddu), Federico Gaspari, Gaspari, Buffagni (79’ Leoncelli), Cani, Ruopolo, Nicolini, Edoardo Gaspari (62’ Ilariucci), Fiori (75’ Stradi), Malivojevic, Rizzuto (87’ Magliani). A disp.: Veroni, Balisa . All.: Cecchi. Arbitro: De Francesco (Bonafini-Ferrari). Note: spettatori 300 circa. Nei baby successo degli ospiti per 2-0. Non si(nella foto il portiere Ettore Lagomarsini) e Cervarezza che passanoa braccetto con 9 punti nel girone C: la truppa di Guidetti come prima grazie a una rete in più segnata (7 contro 6) rispetto ai campioni in carica.