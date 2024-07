Un matrimonio perfetto | Ragaztu è un gran colpo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’avevamo sostenuto al momento dell’ufficializzazione e lo ribadiamo adesso: quello di Daniele Ragatzu è stato un ingaggio strepitoso da parte del Pontedera. Per il buon esito della trattativa è stato determinante il ruolo di Andrea Bagnoli, fondatore e amministratore dell’agenzia Fiba Soccer, e dei suoi preziosi collaboratori, Marco Angius e Filippo Pirisi. Bagnoli, facciamo un paragone: il Pontedera che prende Ragatzu è come "E’ come la Juventus che prende Vlahovic. Siamo su questi livelli, perché ildel Pontedera è stato sensazionale". Ci rivela quando nascono i primi contatti? "Il primo interesse c’era stato l’estate scorsa, ma il calciatore aveva poi rinnovato con l’Olbia. Se i sardi non fossero finiti in Serie D lui sarebbe rimasto lì, ma con la retrocessione sono ripartiti i contatti con la societàata.