Taylor Swift arriva in Italia i fan si preparano al Tour con Wallapop

(Di lunedì 8 luglio 2024) Finalmente sta perre a Milano, per due date completamente sold out, “The Eras” di. Ecco tutti i dettagli L’attesa è quasi finita! Finalmente sta perre a Milano, per due date completamente sold out, “The Eras” di, che ha preso il via in Europa da Parigi qualche settimana fa, portando con sé un uragano di emozioni per i fan della cantante che si sono goduti uno spettacolo di 3 ore e 15 minuti con le nuove canzoni del suo ultimo album “The Tortured Poets Department”. Questo concerto, che copre tutti gli album della cantante, chiamati colloquialmente “Eras” dai suoi fan, ha provocato una reazione a catena da quando il suoè iniziato in America e gliies hanno creato un intero codice per prepararsi al meglio ai concerti.