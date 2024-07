Svolta sul ciclo rifiuti in Provincia | 43 milioni di Euro e l’impegno delle istituzioni per il rilancio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSi cambia pagina per la gestione deldeinel Sannio. E’ questo il dato che è emerso nel corso della Conferenza Stampa alla Rocca dei Rettori per la presentazione di una nuova intesta Istituzionale tra Regione ed enti locali dopo tanti anni di stasi e di polemiche mai sopite. L’Accordo, formalmente, è intitolato: “collaborazione istituzionale tra la Regione Campania, l’Ente d’Ambito di Benevento, ladi Benevento, e le Società per iSamte e Sap.Na spa per la realizzazione dell’impianto di trattamento della frazione organica dello Stir di Casalduni (BN), e per la realizzazione degli interventi funzionali alla messa in esercizio dell’impianto di discarica di Sant’Arcangelo Trimonte (BN)” e mette a disposizione per lavori di varia natura e indirizzo ben 43di, tutti a carico del Bilancio della Regione Campania.