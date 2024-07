Strage di Bologna Bellini | Col 2 agosto non c’entro Segui la diretta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 – Niente repliche al processo in Corte d’assise d’appello sulladel 21980. Ma prima della sentenza, attesa per il pomeriggio, hanno voluto rendere dichiarazioni spontanee l’imputato Piergiorgio Segatel (l’ex capitano dei carabinieri condannato in primo grado a 6 anni per depistaggio) e l’ex primula nera di Avanguardia nazionale Paolo(ergastolo come esecutore materiale). Con i due, si ricorda, è imputato anche l’ex amministratore del condominio di via Gradoli a Roma, Domenico Catracchia (4 anni per falso ai pm). Quasi tre ore l’intervento di: “Se fossi stato implicato nelladel 2avrei confessato. Ma col 2non”.