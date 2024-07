Sport in tv oggi lunedì 8 luglio | orari e palinsesto di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il programma e ildelloin tv per la giornata di2024. Dopo la “tempesta” del weekend, ecco la quiete. Inizia di settimana particolarmente tranquilla, con le luci dei riflettori puntate sul Giro d’Italia femminile per la seconda tappa. Prosegue poi il torneo di Wimbledon, con l’Italia ancora protagonista e in particolare Lorenzo Musetti a caccia dei quarti di finale. Di seguito ilcompleto e dettagliato dalle grafiche diface con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.in tvdigliFace. .