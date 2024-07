Sicilia siccità | per Federconsumatori Siamo alla alla resa dei conti e nessuno fa niente

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Anche questo governo regionale si aggiungelunga lista di Governi che non hanno fatto nulla per risolvere l’emergenza idrica in. E’ questa l’accusa che arriva dache ricorda come dagli anni ’80, le grandi città, in particolare Palermo e Catania, periodicamente hanno a che fare con acqua razionata e lunghi periodi di disagio per centinaia di migliaia di cittadini. Il fatto nuovo è che adesso, però, a subire le conseguenze dellasono anche i cittadini di piccoli Comuni, dalle coste all’entroterrano. La preoccupazione dila preoccupazione diè forte: l’associazione accusa una non-gestione del problema che, se non viene corretta subito, potrebbe avere anche conseguenze sanitarie pesanti.