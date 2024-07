Quest’uomo non è il nuovo sindaco di Brighton

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il 7 luglio 2024 è stato pubblicato su TikTok il video di un uomo in una tunica marrone che scende da un’auto mentre altri uomini vestiti in abiti bianchi lo omaggiano con collane di fiori e lo baciano. In sovrascrizione si legge: «Inghilterra/: aè stato eletto Mohamed Assaduzzamandella città», e ancora: «siete pronti in Europa?». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Il video originale è stato pubblicato su TikTok l’11 giugno 2024 dall’account ufficiale della Fondazione Aslamiya con la seguente didascalia, in inglese: «Gli studenti accolgono il proprio maestro a un evento di una comunità musulmana». Infatti, il video è stato filmato in occasione di un evento della comunità islamica sufi a Bedford, in Inghilterra, per accogliere il proprio maestro.