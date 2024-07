Pompei d' Oriente | 1500 anni di storia e mito A Lecce la mostra Shahr-i Sokhta Quando il mito diventa storia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) (Adnkronos) -, 8 luglio 2024. Non solo fortezze, non solo guerre, non solo apparati difensivi: è-i- patrimonio UNESCO nell'iraniano Sistan-va-Baluchistan, già nota come lad'- che, secondo le ultime evidenze scientifico-archeologiche emerse grazie alle ricerche di Enrico Ascalone e Mansur Sajjadi, fu abitata nell'Età del Bronzo da un popolo cosmopolita e pacifista, una “contemporanea” civiltà interculturale, matrilineare non frutto di un'unica élite ma in dialogo con il mondo, la cui esistenza, oggi, racconta unadi pace e interscambio culturale. Sarà proprio questalunga- che rivela i segreti di un'epoca remota in cuisi intrecciano - a essere ricostruita attraverso un attento e articolato percorso fotografico aperto al pubblico dal 13 al 28 luglio 2024 presso il Monastero degli Olivetani dicon la-i