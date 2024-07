Paura sul traghetto Valencia-Maiorca | panico per 411 passeggeri

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 8 luglio 2024)nella notte sulper 411e 61 membri dell’equipaggio Un incendio scoppiato nella sala macchine del“Tenacia” della compagnia GNV ha gettato neli 411e 61 membri dell’equipaggio che si trovavano a bordo. Il rogo è divampato intorno alle 2:30 di questa notte, mentre la nave era in rotta daa Palma di. L’equipaggio ha prontamente lanciato l’allarme e avviato le procedure di emergenza. Isono stati evacuati sui ponti esterni, dove hanno atteso per ore il soccorso. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco intervenuti con elicotteri e motovedette, ma non senza difficoltà. Aquesta matinada s’ha produït un incendi a la sala de màquines de l’embarcació Tenacia, amb 411 passatgers, que feia el trajecte València-Palma.