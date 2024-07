Omicidio Cecchettin Turetta rinuncia all’udienza preliminare

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Era fissata davanti al gap il 16 e il 18 luglio Filippodavanti al gup prevista il 16 e 18 luglio prossimi e accetta di andare direttamente a processo in Assise per l’di Giulia. Ad annunciarlo all’ANSA il suo avvocato difensore, il prof Giovanni Caruso. La scelta: “consegue ad un percorso di maturazione personale del gravissimo delitto commesso e alla volontà che la giustizia faccia il proprio corso nei tempi più rapidi possibili e nell’interesse di tutti”. Si rende conto come non verrà chiesta nemmeno la perizia psichiatrica. L’avvocato Caruso ha poi spiegato: “Non è intenzione della difesa, né di Filippo, contrariamente a quanto preannunciato senza titolo e a sproposito dalla grancassa mediatico-giudiziaria chiedere che l’imputato venga sottoposto a perizia psichiatrica”.