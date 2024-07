Naike Rivelli | età mamma Ornella Muti dove vive figli e marito

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 8 luglio 2024), attrice e cantante italiana, è molto famosa come Nayked nell’ambiente artistico e per essere laa di. Sin da bambina inizia ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo, proprio accanto alla madre muove i suoi primi passi nella recitazione e sicuramente da questa viene ispirata per proseguire. Prima in una pellicola di Steno, poi viene selezionata da Ettore Scola., la sua vita privata (notizie.com)Queste produzioni italiane danno il via alla sua carriera, passando per Carlo Vanzina, Luca Miniero, Lasse Hallstrom. È un successo e il pubblico la ama. Segue poi la carriera sul piccolo schermo, con programmi molto apprezzati come Paperissima Sprint, Il Ristorante, Pechino Express e molti altri, sia come conduttrice che come partecipante.