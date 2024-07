Musica più venduta nel 2024 | Tony Effe e Mahmood svettano ma occhio ad Annalisa

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 8 luglio 2024) Oggi la FIMI ha rilasciato la consueta classifica di metà anno che svela chi sono gli artisti più venduti e lapiù ascoltata dei primi sei mesi del. Come hanno previsto Paola & Chiara, a dominare la classifica degli album e dei singoli sono ovviamente uomini. Laitaliana (almeno in questa prima parte dell’anno) l’ha fatta da padrone, dato che tutti gli album e tutti i singoli più venduti sono di artisti italiani. A livello di singoli quello più venduto è stato Tuta Gold di, seguito da I P’ Me, Tu P’ Te di Geolier, Sinceramente di, 100 Messaggi di Lazza e ultimo La Noia di Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo. La top5 degli album, invece, è totalmente maschile: Icon di, I Nomi Del Diavolo di Kid Yugi, La Divina Commedia di Tedua, Club Dogo dell’omonimo gruppo e X2VR di Sfera Ebbasta.