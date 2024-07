Maternità surrogata reato universale | il ddl in dirittura d’arrivo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 8 luglio 2024) Via libera della commissione Giustizia del Senato al disegno di legge che introdurrà, se confermato anche in Aula, ildi. Concluso l’esame degli emendamenti e le dichiarazioni di voto, lo scorso 3 luglio i gruppi hanno dato il mandato al relatore per l’approdo in Aula. A favore il Centrodestra, contrarie tutte le opposizioni. Il provvedimento, che porta la firma di Fratelli d’Italia, fortemente voluto dalla premier Meloni, aveva ricevuto il via libera dalla Camera il 26 luglio 2023. Le ragioni del Centrodestra sono riassunte nelle affermazioni della vice capogruppo di FdI alla Camera, Augusta Montaruli. “La– afferma – è una pratica indegna, che trasforma il corpo delle donne e la procreazione di bambini come merce da vendere al miglior offerente.