L’Empoli riparte tra conferme e novità D’Aversa | Impatto positivo felice di lavorare coi giovani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Empoli (Firenze), 8 luglio 2024 – La certezza, quella granitica, è rappresentata dalla proprietà, anche se Fabrizio Corsi, saldamente alla guida deldal 1991, non lo nasconde: “Un nuovo socio? Sì, sarei contento se qualcuno arrivasse a darci una mano”. Il riferimento è alle voci che avevano accompagnato il club azzurro dopo la salvezza: un nuovo partner, forse un fondo straniero, sarebbe pronto a fare il suo ingresso in società. Qualcosa bolle in pentola, ma fare le carte allo stato della trattativa, in questo momento, è complicato. Empoli, le immagini del primo allenamento al Castellani E allora è tempo di ripartire. Dopo una stagione che ha consentito al presidentissimo di entrare nella storia – mai tre salvezze di fila in Serie A – la nuova squadra si ritrova agli ordini del tecnico Robertoe del direttore sportivo Roberto Gemmi, i veri volti nuovi di questo inizio di preparazione.