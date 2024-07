La Pro Palazzolo di Marco Didu punta in alto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024)(Brescia) Il campionato appena consegnato agli archivi ha dimostrato che la Proha tutte le carte in regola per inserirsi tra le pretendenti che lotteranno sino alla fine per conquistare la promozione in serie C. Un intento che spiega i rinnovi che finora ha messo a segno il ds Roberto Fusari, da Alberto Boschetti a Nicola Ciccone, entrambi del ’96, centrocampisti che nel prossimo torneo giocheranno al fianco dell’interessante Niccolò Pinardi, classe 2001, approdato sull’Oglio dopo la positiva esperienza vissuta a Desenzano. Il gruppo che verrà affidato al confermatodeve comunque risolvere una questione non di poco conto come quella di trovare un gruppo di giovani all’altezza, visto che i 2004 protagonisti di una brillante stagione sono balzati al centro dell’attenzione di diverse pretendenti, da Mangiapoco che piace al Sestri Levante a Cuel seguito dalla Virtus Verona, sino a Gualandris rientrato alla FeralpiSalò.