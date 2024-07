Kroos l’ultima riflessione del calciatore | Prima di riposare e pensare a quello che è successo negli ultimi 17 anni…

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 8 luglio 2024) 2024-07-07 13:15:54 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integralenotizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: Toniha detto definitivamente addio al calcio. Il nazionale tedesco ed ex giocatore di Real Madrid e Bayern Monaco ha voluto inviare un’ultimada. Una lettera piena di ringraziamenti agli oltre 48 milioni di follower che ha sul suo account Instagram che se ne sono andati con un messaggio finale sul calcio: “Grazie calcio! Sei un bellissimo gioco”.di“Quindi è tutto. Madi prendermi una pausa e provare almeno a realizzare cosa è17 anni non voglio perdere l’occasione di ringraziare tutti coloro che mi accettano come e chi sono.