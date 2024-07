Il centro sinistra esulta per la Francia ma si riaccende il confronto fra sinistra e liberal

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 8 luglio 2024) AGI - Un modello non replicabile in Italia. Dopo l'affermazione del Nuovo Fronte Popolare in, le opposizioni in Italia passano al setaccio il voto d'Oltralpe per rintracciare segnali che incoraggino la costruzione dell'alternativa al governo Meloni. E, come spesso accade in questi casi, ogni lettura risente dei desiderata dell'una o dell'altra forza politica. Così, per il leader del M5s Giuseppe Conte a essere premiata è stata la linea di chi "non ha mai avuto dubbi sulla pace, sulla difesa dei diritti sociali e sulla tutela dei più fragili", mentre per la segretaria del Pd, Elly Schlein, a dimostrare "che la destra si può battere" è stata l'unità di tutta la, mantra della leader dem. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, attribuisce un ruolo "decisivo" alriformista come anche "una settimana fa in Gran Bretagna" e così anche Carlo Calenda, segretario di Azione, per il quale "è positiva la tenuta di Macron" anche se "ora sarà complicato formare un governo".