Hermoso non convince a pieno l’Inter spuntano due argentini – TS

(Di lunedì 8 luglio 2024)è svincolato da una settimana eè una delle opzioni per dargli un contratto a parametro zero. Su Tuttosport si segnalano però i dubbi della dirigenza, con due nomi alternativi entrambi. OPZIONE A ZERO – Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di Marioper. Il contratto con l’Atlético Madrid è scaduto lo scorso 30 giugno, l’opzione Arabia Saudita appare saltata e il difensore sta cercando una nuova squadra. Su di lui segnalato anche il Napoli, ma ieri in Spagna si è registrata un’apertura concreta ai nerazzurri, anche se forse in maniera troppo frettolosa.opzione per, ma con qualche problema I DUBBI – L’ingaggio chiesto dal giocatore, cinque milioni di euro netti a stagione, è un ostacolo per la trattativa.