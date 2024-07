Gigi D’Alessio è diventato padre per la sesta volta | è nata Ginevra la figlia avuta dalla compagna Denise Esposito

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 8 luglio 2024)per la: è, la seconda! Proprio di recente la dolce metà del cantante aveva condiviso una foto di famiglia insieme al loro primogenito, Francesco, quinto figlio pere primo per. Nello scatto, nonostante la ragazza fosse in piscina immersa nell’acqua, si vedeva il bellissimo pancione. Il 7 luglio alle 12:00 circa è, ladi! La notizia è arrivata proprio dai social del cantante, che ha condiviso una foto della targhetta appesa al letto di ospedale dove è venuta al mondo la piccola. Nemmeno a dirlo, il post è stato invaso da commenti e like di apprezzamento da noti volti del mondo dello spettacolo e fan dell’artista partenopeo.