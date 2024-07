Futurama 12 | nel trailer i protagonisti sono sotto attacco

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il 29 luglio arriverà sugli schermi televisivi la stagione 12 della serie animata, ecco ildelle puntate inedite. Bisognerà attendere il 29 luglio prima di vedere sugli schermi di Disney+ la stagione 12 die ilmostra ialle prese con incredibili avventure. Nel video si anticipa infatti che si vedranno in scena un pianeta legato al caffè e un altro che ha una connessione con il passato di Bender, oltre a molte avventure. Il nuovo capitolo della storia Nelle dieci puntate che compongono la dodicesima stagione dici sarà spazio, ovviamente, per la complicata storia d'amore tra Fry e Leela, ma anche per combattimenti, viaggi nello spazio e tante situazioni esilaranti e surreali. .