Fi | Schifani ' riforme da sempre nel Dna del nostro partito'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Il ruolo moderato di Forza Italia è stato percepito dai cittadini in tutta la sua importanza. Le- danel Dna del- ci hanno contraddistinto come forza liberale e riformista. Dal premierato alla giustizia, per esempio, si tratta divincenti, che rendono ilPaese competitivo e all'altezza delle nuove sfide". Così il presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia, Renato, intervenendo al Consiglio nazionale delazzurro. "Il premierato applica un principio di costituzione reale: ossia oggi, col sistema elettorale attuale, votiamo un futuro premier sapendo già chi è, lo facciamo perché i cittadini sono già maturi e vogliono questo.