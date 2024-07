Eventi a Bologna | cosa fare lunedì 8 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8- La settimana è appena iniziata e propone una serie dida segnare in agenda. Vediamoc’è in programma oggi a. Alle 19, al Convento di Santa Margherita per Parole nel Chiostro, Giulia Baldelli (foto) presenta il suo libro Le parole che mi hai lasciato, con Grazia Verasani. Alle 21, musica nel chiostro della Basilica di San Domenico: sono attesi il baritono sudcoreano Ettore Chi Hoon Lee, il controtenore croato Franko Klisovi? e il soprano russo Anastasia Lerman. Ad accompagnarli, al pianoforte, Nicoletta Conti. Alle 21.30, il Teatro degli Angeli ospita lo spettacolo Raccontami di. Alle 21.45, in piazza Maggiore si guarda La voix des sirènes, seguito da La belle époque. Sempre alle 21.45, l’Arena Puccini proietta Un mondo a parte.