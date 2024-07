Europa Tajani stoccata a Salvini | Anche io sono patriota Eppure sono anche europeista -VIDEO

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 8 luglio 2024) “Quello che mi preoccupa della Francia è l’instabilità con le conseguenze economico-finanziarie”, così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonionel suo intervento in occasione del Consiglio nazionale di FI presso la nuova aula dei gruppi parlamentari, alla Camera. Poi il segretario di Forza Italia lancia unaall’altro vicepremier Matteo, “io” L’analisi del voto in Francia si resta a migliaia di interpretazioni. Poi cii fatti oggettivi. Ovvero: Nonostante un’impennata senza precedenti dell’estrema destra, con la costituzione del più grande gruppo della storia del Raggruppamento Nazionale (RN), il fronte repubblicano ha resistito in molti collegi elettorali, il che ha permesso all’alleanza di sinistra, al Nuovo Fronte Popolare (NFP), e alla maggioranza presidenziale uscente, Ensemble, di diventare i primi due blocchi di questa nuova Assemblea nazionale.