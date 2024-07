Elezioni in Francia cosa succede ora | i prossimi passi e le maggioranze possibili

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dalla possibile maggioranza assoluta al terzo posto, inil Rassemblement National è di certo il grande deluso del voto dellelegislative. Al secondo turno a festeggiare è la sinistra, con il Nuovo fronte popolare che ottiene più seggi di tutti, seppur non sufficienti per governare in autonomia. Festeggia Jean-Luc Mélenchon, leader di La France Insoumise che rivendica: “Siamo pronti, Macron ha il dovere di chiamare il Nuovo fronte popolare a governare”. Ma anche il presidente francese, Emmanuel Macron, ha di che esultare: la sua maggioranza uscente non crolla, ma arriva seconda davanti a Marine Le Pen. Il patto di desistenza siglato contro di lei ha retto e l’ha relegata al terzo posto. Mapuòre ora? I risultati dellelegislative francesi Dal lato del presidente si sottolinea come l’affluenza record, quasi al 67%, sia il segnale dei francesi che “dovevano esprimersi”.