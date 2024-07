Dosso male a Parigi | Qualcosa non va Casoni fa il bis d’oro agli italiani allievi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Non buono il ritorno alle gare di Zaynab, sesta ieri nei 100 piani della Diamond League di: c’era vento contrario di due metri al secondo, ma c’era per tutte e al di là del tempo per lei modesto di 11’’36 c’è anche un sesto posto, davanti solo alle due francesi, che non può essere soddisfacente. Vince a sorpresa la lussemburghese Patrizia Van der Weken in 11’’06, sulla gambiana Gina Bass in 11’’09, la polacca Ewa Swoboda in 11’’16, la svizzera Mujinga Kambundji in 11’’22, l’americana Tamara Clark in 11’’32 e appunto la. "Pessima gara – dice Zaynab, che in realtà ha usato un termine più colorito – cercavo conferme e invece ho capito chenon va. Sono arrabbiata soprattutto con me stessa, perché c’erano tante aspettative.