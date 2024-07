Corteolona e Genzone | dal canale spunta il cadavere di una donna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024)(Pavia), 8 luglio 2024 - Undi, rimasto in acqua probabilmente per diversi giorni. È emerso nel pomeriggio, con l'allarme lanciato poco prima delle 18 di oggi, lunedì 8 luglio, con il successivo recupero da parte dei vigili del fuoco di Pavia in località Cascina Canovina a, in unche sarebbe una diramazione dell'Olona. I carabinieri confermano gli accertamenti in corso per l'identificazione della, senza al momento alcuna certezza sulla sua identità. Una delle possibili piste porta alla 40enne scomparsa da Marzano, le cui ricerche erano scattate lo scorso 27 giugno nel Lambro, per il ritrovamento di alcuni suoi effetti personali, tra cui il telefonino con registrati alcuni video, nei pressi di una roggia, proseguite anche la scorsa settimana fino nelle acque del Po, per l'ipotesi che si fosse allontanata da casa per togliersi la vita.