Chi è il papà di Martina Tamptation Island scoperta sulla fidanzata di Raul

(Di lunedì 8 luglio 2024) Occhi puntati sudi Temptation! La splendida 29enne romana sta affrontando il viaggio nei sentimenti insieme al suo fidanzato, di quattro anni più giovane. Dopo le prime due puntate andate in onda,è già emersa come una delle concorrenti più interessanti del programma. È stata lei a rivolgersi a Temptation perché non sopporta più la gelosia del fidanzato e vuole metterlo alla prova una volta per tutte.non si è risparmiata davanti alle telecamere. Ha raccontato molto di sé e del suo rapporto con, ma ha svelato anche molti dettagli della sua vita familiare e professionale.infatti lavora alla cassa del ristorante di famiglia, e proprio il fatto di avere a che fare con tanti clienti infastidisce un po’ il suo fidanzato.