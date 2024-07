Che cos’è il trucco della borraccia usato dal portiere dell’Inghilterra Jordan Pickford?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 8 luglio 2024) Lo chiamanoed è l’equivalente dei foglietti di carta con le risposte che portiamo con noi durante un esame scritto. Solo che in questo caso non c’è un esame, ma la famigerata lotteria dei calci di rigore. Nella fattispecie, durante Inghilterra-Svizzera ai quarti di finale dei campionati Europei di calcio in Germania. La sfida dopo tempi regolamentari e supplementari è finita in parità (1-1). E quindi sono stati necessari i penalty. Che ilha affrontato con portando con sé unacon scritti i nomi dei rigoristi elvetici e le loro caratteristiche. Ad esempio come avrebbero battuto e dove avrebbero indirizzato il pallone.ha parato il primo rigore, tirato da Akanji, in grande scioltezza.