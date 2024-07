Casadei domina il mercato italiano dei pallets

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) ALL’INIZIO, tra la prima e la seconda guerra mondiale, nell’appenino cesenate, icostruivano carri agricoli e birocci col legno di faggio degli Appennini. Passa la Seconda Guerra Mondiale: poco da mangiare, poco lavoro, poco legno perché usato dai tedeschi per costruire ponti, zero pelle per produrre scarpe, iproducono zoccoli di faggio per qualche anno. Poi l’Italia riparte, e loro con lei, chiudono la bottega di San Carlo, aprono a San Vittore di Cesena il primo stabilimento (nelle foto a sinistra); la Romagna agricola diventa il frutteto d’Europa e servono cassette di faggio per i contadini di mezza regione, ma anche per i vicini allevatori di anguille delle valli di Comacchio e avanti con la segheria semi-manuale e banchi di montaggio manuale di cassette.