Cantiere sulla Paullese | A che punto siamo ?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024) Quell’eterno, "a che?". Una mozione della lista civica Paullo Nuova, da discutere in consiglio comunale, riporta in primo piano il tema del restyling dell’ex statale 415 nel tratto compreso tra Paullo e Settala. Un intervento in corso da anni, col traffico delladeviato su una complanare e una serie di disagi lamentati non solo dagli automobilisti, ma anche dai titolari di aziende e negozi. "I danni economici e sociali che tutti stiamo vivendo sono notevoli - rimarca Giancarlo Broglia, capogruppo consiliare di Paullo Nuova -. La situazione è preoccupante: non ci sono notizie certe riguardo la copertura economica dei cantieri e il termine dei lavori". "La vicenda - prosegue - merita la concreta attenzione dei Comuni.