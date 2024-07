Calciomercato Napoli superato dall’Inter nella corsa al big | Nerazzurri davanti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ilsta per chiudere i primi tre acquisti del suo, ma vieneal big Manca circa un mese all’inizio della stagione e ilsi è messo all’opera da qualche settimana per rinforzare la rosa. Leonardo Spinazzola è arrivato a Villa Stuart questa mattina per sostenere le visite mediche, dopo ci sarà la firma sul contratto. Poi sarà il turno di Rafa Marin, un ottimo colpo dal Real Madrid che avrà a disposizione una clausola di recompra abbastanza alta. E poi Alessandro Buongiorno, il colpaccio della difesa di Antonio Conte, in attesa di capire cosa succederà con Victor Osimhen ed eventualmente con Romelu Lukaku. Insomma, per iltanto lavoro da fare con Manna che si è attivato lavorando su più fronti seguendo le indicazioni di Conte.